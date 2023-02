Putin incontra Wang Yi: relazioni Russia-Cina importanti per la stabilità nel mondo

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha incontrato a Mosca, il diplomatico cinese di più alto rango. Putin ha affermato che le relazioni russo-cinesi "stabilizzano la situazione internazionale" e ha assicurato che l'obiettivo di un fatturato commerciale di 200 miliardi di dollari trasarà raggiunto prima del previsto. Wang Yi ha detto che "le relazioni tra la Russia e la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma non cedono nemmeno alle pressioni di questi ultimi". Per Wang la Cina è "pronta ad approfondire lae lacon la Russia". L'inviato del presidente cineseha avuto anche un colloquio con il ministro degli esteri russoLa Cina, ha detto Wang Yi secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass, rimane "impegnata a sviluppare le relazioni con la Russia nonostante la situazione instabile nel mondo". L'inviato cinese ha aggiunto che l'alto diplomatico si aspetta di "raggiungere" con Mosca.Nel frattempo Putin ha revocato undel 2012 che in parte sosteneva la sovranità dellanell'ambito delle politiche sul futuro della, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l' Ucraina e dove la Russia ha truppe. Come spiega il Guardian, il decreto, che comprendeva una componente moldava, delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con Ue e Usa. La revoca è stata pubblicata sul sito del Cremlino e afferma che la decisione è stata presa per "garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali".Nelle stesse ore la, la Camera bassa cioè del Parlamento russo e, subito dopo, la Camera alta, hanno approvato la sospensione delcon gliper la limitazione delle armi nucleari annunciata da Putin nel suo discorso alla nazione di ieri. La legge, approvata all'unanimità, entrerà in vigore al momento della pubblicazione.