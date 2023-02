AXA, utile scende a 6,7 miliardi, rivede al rialzo guidance 2023

AXA

(Teleborsa) - La compagnia di assicurazione franceseha chiuso l'esercizio 2022 con un, che risulta anchedi 7,22 miliardi. Un risultato che sconta l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sulla valutazione degli asset obbligazionari con svalutazioni per 482 milioni di euro. Ilordi dell'anno sono, in linea con le stime.Nonostante questi risultati, la compagniaprevedendo una crescita dell'utile per azione superiore al 7%, a fronte del range 3-7% indicato in precedenza.AXA ha anche annunciato undi euro quest'anno e un, in aumento del 10% rispetto al 2021.