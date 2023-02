Eni, CFO: tasse extraprofitti per 500 milioni di euro nel 2023 in Italia

Eni

(Teleborsa) -1 miliardo di euro nel 2022 eper(in inglese windfall tax). Lo ha affermatodi Eni, rispondendo alle domande degli analisti durante il 2023 Capital Markets Update , spiegando che la windfall tax non è vista come qualcosa che peserà in tutto l'arco di piano (cioè fino al 2026).Discorso diverso per il, dove Eni pagherà 100 milioni nel 2022 e 330 milioni nel 2023, e dove ci sarà un "continuo windfull contribution".L'altro paese dove c'è una tassa sugli extraprotti consistente è la, dove riguarda in particolare il downstream. Qui sono attesi 150 milioni di euro nel 2024, per il diverso modo in cui è applicata dalla normativa.