Prevalgono le vendite a New York, rally di Nvidia

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,52% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.979 punti. Leggermente negativo il(-0,21%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,28%).Sul fronte macroeconomico, ildel quarto trimestre 2022 è aumentato del 2,7%, rivisto al ribasso rispetto al 2,9% della stima precedente.di, dopo che il produttore di chip ha previsto vendite trimestrali superiori alle attese e ha registrato un forte aumento dell'uso dei suoi chip per alimentare servizi di intelligenza artificiale.Tra i(+0,65%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,40%.(+12,82%),(+9,55%),(+3,55%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,48%.In perdita, che scende dell'8,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 195K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,08 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).