Seduta contrastata a Wall Steet

(Teleborsa) - Chiusura a due velocità per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 5.893 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,57%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,39%).Gli indici hanno provato ad allungare i guadagni messi a segno da inizio settimana, innescati dalla tregua commerciale tra Pechino e Washington e da una inflazione inferiore alle attese che lascia la porta aperta alla Federal Reserve a un taglio dei tassi nei prossimi mesi.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,58%) e(+0,96%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,31%),(-0,96%) e(-0,59%).Al top tra i(+1,40%),(+1,29%),(+1,00%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,61%.Scende, con un ribasso del 4,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.Al top tra i, si posizionano(+4,68%),(+4,16%),(+4,07%) e(+3,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,77%.Crolla, con una flessione del 4,61%.scende del 3,02%.Calo deciso per, che segna un -3,01%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: PhillyFed (atteso -9,9 punti; preced. -26,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,6%)14:30: Empire State Index (atteso -7,9 punti; preced. -8,1 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 228K unità).