Carvana, perdita netta si allarga nel 2022 con domanda in calo

Carvana

(Teleborsa) -, principale piattaforma di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate online, ha terminato ilcondi 13,604 miliardi di dollari, in aumento del 6% su base annua, e unadi 2,894 miliardi di dollari, rispetto al rosso di 287 milioni di dollari dell'anno prima. Le unità Vendute sono state pari a 412.296, in calo del 3% su base annua.Nel, lesono stati di 2,837 miliardi di dollari, in calo del 24% su base annua. La società ha registrato unanel quarto trimestre di 806 milioni di dollari, o 7,61 dollari, rispetto a una perdita di 89 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione di classe A, un anno prima.