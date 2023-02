Fed, Mester: tassi devono salire oltre il 5% e rimanere lì per un po'

(Teleborsa) - "Dipenderà dall'evoluzione dell'economia nel tempo. Ma penso che dobbiamo essere leggermente al di sopra del 5% e mantenerlo per un certo periodo per portare l'inflazione su un percorso discendente sostenibile al 2%". Lo ha affermato, in un'intervista a CNBC.Mester ha parlato prima della pubblicazione dei dati sulle spese personali e i redditi statunitensi, che hanno mostrato un(una misura dell'inflazione) in aumento a gennaio 2023.Negli scorsi giorni Mester ha detto che avrebbedei tassi di interesse nell'ultima riunione della Fed, piuttosto che la mossa di un quarto di punto approvata dal FOMC. Mester non è un membro votante del FOMC, ma contribuisce alle discussioni."Penso che in questo mercato del lavoro possiamo avere entrambi.- ha aggiunto nell'intervista - Ma penso anche che sia davvero importante sapere che se vogliamo sostenere mercati del lavoro sani nel tempo, dobbiamo tornare alla stabilità dei prezzi".