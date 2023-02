TIM, KKR: pronti a dialogare con board sull'offerta per Netco

KKR

TIM

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il fondo statunitense, tramite un suo portavoce, afferma didel consiglio di amministrazione diin relazione alla nostra offerta non vincolante presentata il 1° febbraio 2023 per l'acquisto di una partecipazione nella società denominata Netco".Il colosso USA si dice "per cooperare nel rispetto degli obiettivi strategici di TIM".Nel pomeriggio il CdA dell'ex monopolista aveva detto di avere "molto apprezzato l'interesse espresso" da KKR per la rete, ma aggiunto che l'offerta non vincolante "dell'asset e le aspettative di TIM".Oggi il titoloha portato a casa un, risultando uno dei migliori del FTSE MIB.