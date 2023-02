Campari, BofA alza le stime e conferma il Buy

Bank of America

Campari

(Teleborsa) -(BofA) ha incrementato ilsu, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, a, confermando la. Sono state anche migliorate le stime su vendite, margini ed EPS.Gli analisti hanno affermato che il quarto trimestre è stato "un altro trimestre forte", che ha coronato "". Dal 2019 Campari ha registrato una crescita organica delle vendite del 40%, più di qualsiasi altra società staples a media e grande capitalizzazione in Europa. La crescita di Campari è diffusa in tutte le aree geografiche e i marchi, "fornendo".I margini sono stati la principale preoccupazione per gli investitori negli ultimi mesi, si legge in una nota, ma con il quarto trimestre migliore del previsto, le pressioni sui costi ora alle spalle, ulteriori azioni sui prezzi e comparazioni più facili in vista, "riteniamo che gli".