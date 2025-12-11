Milano 17:12
43.747 +0,65%
Nasdaq 17:12
25.475 -1,17%
Dow Jones 17:12
48.528 +0,98%
Londra 17:12
9.703 +0,49%
Francoforte 17:12
24.296 +0,69%

DiaSorin, BofA taglia TP ma ribadisce Buy con grande sconto su media storia e settore

Finanza, Consensus
DiaSorin, BofA taglia TP ma ribadisce Buy con grande sconto su media storia e settore
(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha abbassato a 80 euro per azione (dai precedenti 115 euro, sia sulla base di stime più basse che di multipli più bassi) il target price su DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti vedono margini di re-rating, poiché l'azienda mantiene una crescita e margini superiori a quelli del settore. I numeri molecolari potrebbero sorprendere positivamente, mentre il sentiment dovrebbe migliorare grazie ai catalyst normativi/clinici nel settore dell'immunodiagnostica.

BofA riduce le stime di EBITDA rettificato per il 2025/26 del 5-8%, in vista dell'aggiornamento dei risultati del terzo trimestre e dell'orientamento del management verso la fascia bassa della guidance a medio termine. Tuttavia, è ancora 100 punti base al di sopra del consensus sulla crescita organica dell'anno fiscale 2026.

Diasorin ha subito un de-rating del 38% da inizio anno (settore -10%) e ora è scambiata a 14 volte il rapporto prezzo/utili netto, rispetto alla media storica di 27 volte, con uno sconto rispetto al settore del 30% (rispetto al premio storico del 5% registrato negli ultimi 5 anni e al premio storico del 15% registrato negli ultimi 10 anni). BofA ritiene che le azioni possano rivalutarsi verso il multiplo del settore man mano che Diasorin si concentra su crescita/margini.
Condividi
```