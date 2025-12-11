DiaSorin, BofA taglia TP ma ribadisce Buy con grande sconto su media storia e settore

Bank of America

DiaSorin

(Teleborsa) -(BofA) ha abbassato aper azione (dai precedenti 115 euro, sia sulla base di stime più basse che di multipli più bassi) ilsu, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo.Gli analisti vedono, poiché l'azienda mantiene una crescita e margini superiori a quelli del settore. I numeri molecolari potrebbero sorprendere positivamente, mentre il sentiment dovrebbe migliorare grazie ai catalyst normativi/clinici nel settore dell'immunodiagnostica.BofArettificato per il 2025/26 del 5-8%, in vista dell'aggiornamento dei risultati del terzo trimestre e dell'orientamento del management verso la fascia bassa della guidance a medio termine. Tuttavia, è ancora 100 punti base al di sopra del consensus sulla crescita organica dell'anno fiscale 2026.Diasorin ha subito un de-rating del 38% da inizio anno (settore -10%) e ora è, con uno sconto rispetto al settore del 30% (rispetto al premio storico del 5% registrato negli ultimi 5 anni e al premio storico del 15% registrato negli ultimi 10 anni). BofA ritiene che le azioni possano rivalutarsi verso il multiplo del settore man mano che Diasorin si concentra su crescita/margini.