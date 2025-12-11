DiaSorin, BofA taglia TP ma ribadisce Buy con grande sconto su media storia e settore

(Teleborsa) - Bank of America
(BofA) ha abbassato a 80 euro
per azione (dai precedenti 115 euro, sia sulla base di stime più basse che di multipli più bassi) il target price
su DiaSorin
, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti vedono margini di re-rating
, poiché l'azienda mantiene una crescita e margini superiori a quelli del settore. I numeri molecolari potrebbero sorprendere positivamente, mentre il sentiment dovrebbe migliorare grazie ai catalyst normativi/clinici nel settore dell'immunodiagnostica.
BofA riduce le stime di EBITDA
rettificato per il 2025/26 del 5-8%, in vista dell'aggiornamento dei risultati del terzo trimestre e dell'orientamento del management verso la fascia bassa della guidance a medio termine. Tuttavia, è ancora 100 punti base al di sopra del consensus sulla crescita organica dell'anno fiscale 2026.
Diasorin ha subito un de-rating del 38% da inizio anno (settore -10%) e ora è scambiata a 14 volte il rapporto prezzo/utili netto, rispetto alla media storica di 27 volte
, con uno sconto rispetto al settore del 30% (rispetto al premio storico del 5% registrato negli ultimi 5 anni e al premio storico del 15% registrato negli ultimi 10 anni). BofA ritiene che le azioni possano rivalutarsi verso il multiplo del settore man mano che Diasorin si concentra su crescita/margini.