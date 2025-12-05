Prysmian, Bank of America alza target price e conferma Buy

Bank of America

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 92 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" sul titolo.La valutazione è contenuta all'interno di un, dove viene previsto che la solidità degli investimenti nei settori verticali chiave (elettrico, energia, reti) sarà accompagnata da una ripresa europea del ciclo breve e delle costruzioni nel 2026.Per il sotto-segmento Power & Grid, in cui rientra Prysmian, viene previsto che, trainata dall'accelerazione della domanda di elettricità alimentata dai veicoli elettrici, dall'elettrificazione degli edifici e dai data center, nonché dalla crescente attenzione globale all'indipendenza energetica. Questo dovrebbe continuare a sostenere forti ordini di turbine a gas, che rimangono la soluzione di baseload a lungo termine preferita dalla maggior parte dei clienti, data la loro elevata efficienza e il conseguente basso costo livellato dell'elettricità. Tuttavia, l'estensione dei tempi di consegna delle turbine e le code di interconnessione alla rete indicano che anche gli sviluppatori di data center stanno prendendo sempre più in considerazione opzioni alternative come motori a gas e diesel (ma non molto eolico, dati i vincoli della rete e l'incertezza tariffaria). La più ampia crescita della domanda di elettricità dovrebbe anche sostenere ulteriori forti ordini di apparecchiature e cavi di rete.Il Buy su Prysmian è confermato perché Bank of America 1) prevede solide prospettive di crescita/margine nel settore della trasmissione; 2) ritiene che i benefici tariffari nell'elettrificazione e nella rete elettrica arriveranno nel 2026; 3) la, al di sotto del settore Cap Goods a 13,7x.