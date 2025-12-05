Milano 11:27
43.578 +0,14%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 11:27
9.726 +0,15%
Francoforte 11:27
24.001 +0,50%

Prysmian, Bank of America alza target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Prysmian, Bank of America alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Bank of America ha incrementato a 100 euro per azione (dai precedenti 92 euro) il target price su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

La valutazione è contenuta all'interno di un report sui Capital Goods europei, dove viene previsto che la solidità degli investimenti nei settori verticali chiave (elettrico, energia, reti) sarà accompagnata da una ripresa europea del ciclo breve e delle costruzioni nel 2026.

Per il sotto-segmento Power & Grid, in cui rientra Prysmian, viene previsto che la domanda di energia e reti rimarrà complessivamente molto forte, trainata dall'accelerazione della domanda di elettricità alimentata dai veicoli elettrici, dall'elettrificazione degli edifici e dai data center, nonché dalla crescente attenzione globale all'indipendenza energetica. Questo dovrebbe continuare a sostenere forti ordini di turbine a gas, che rimangono la soluzione di baseload a lungo termine preferita dalla maggior parte dei clienti, data la loro elevata efficienza e il conseguente basso costo livellato dell'elettricità. Tuttavia, l'estensione dei tempi di consegna delle turbine e le code di interconnessione alla rete indicano che anche gli sviluppatori di data center stanno prendendo sempre più in considerazione opzioni alternative come motori a gas e diesel (ma non molto eolico, dati i vincoli della rete e l'incertezza tariffaria). La più ampia crescita della domanda di elettricità dovrebbe anche sostenere ulteriori forti ordini di apparecchiature e cavi di rete.

Il Buy su Prysmian è confermato perché Bank of America 1) prevede solide prospettive di crescita/margine nel settore della trasmissione; 2) ritiene che i benefici tariffari nell'elettrificazione e nella rete elettrica arriveranno nel 2026; 3) la valutazione rimane interessante a circa 11x EV/EBITA 2026, al di sotto del settore Cap Goods a 13,7x.
Condividi
```