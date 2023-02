Energy, JV con cinese Pylon Technologies per batterie Made in Italy e cobalto-free

Energy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha siglato un, società di diritto olandese controllata al 100% da Pylon Technologies, quotata alla borsa di Shanghai e tra i primi costruttori al mondo di batterie al litio per uso ciclico stazionario, per l'accumulo di energia da fonte rinnovabile.Le due società, che collaborano da dieci anni, hanno spiegato che lo scopo della joint venture ètramite una società di nuova costituzione per la produzione e commercializzazione in Europa di batterie al litio. La JV sarà una società di diritto italiano, con sede e produzione in un'area dedicata, presso il sito di Energy a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).Pylontech EU deterrà nella JV unamentre Energy deterrà una. L'investimento iniziale sarà pari a 10 milioni di euro, di cui 7 milioni a carico di Pylontech EU e 3 milioni a carico di Energy."Con enorme soddisfazione comunichiamo a tutti gli stakeholders la firma dell'accordo di Joint Venture per la produzione e commercializzazione di- ha commentato il CEO di Energy,- Tale accordo rappresenta un pilastro importante nell'attuazione della strategia di crescita comunicata in sede di IPO"."Viviamo un, e siamo convinti che il rafforzamento della partnership con Pylontech ci permetterà di cogliere le opportunità del mercato Europeo e US, dove Energy è già presente", ha aggiunto.