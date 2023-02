Immigrazione, Lollobrigida: lavoriamo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali quest'anno

(Teleborsa) -

"Noi quest'anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles. "Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l'immigrazione legale", ha aggiunto. "Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza", ha aggiunto.









Durante un incontro con gli eurodeputati italiani il ministro Lollobrigida ha dichiarato che "in questi mesi il sistema Italia è stato criminalizzato" in Europa e ha aggiunto che è stato puntato "l'indice nei confronti dell'Italia e credo si debba reagire in maniera coesa. Dobbiamo guardare anche all'esempio delle altre nazioni che si presentano ai tavoli in maniera più coesa". In particolare, Lollobrigida ha sottolineato il tema dell'etichetta sul vino, il Nutriscore e anche il tema degli alimenti sintetici. Sui balneari Lollobrigida ha dichiarato che "noi abbiamo il dovere di difendere il nostro modello produttivo e l'offerta di qualità italiana, che va protetta certamente in linea con gli indirizzi che da l'Europa. La Ue però deve tenere conto di tutte le peculiarità di una nazione".



"Vogliamo restare in un quadro europeo in cui si omogeneizzano le norme, ma nel contempo vogliamo difendere il nostro sistema produttivo di qualità, le due cose non sono incompatibili'.