Norwegian Cruise, perdita maggiore delle attese ma capacità migliora

(Teleborsa) -, società statunitense che è tra i maggiori operatori del mondo nel settore delle crociere, ha chiuso ildel 2022 contotali di 1,5 miliardi di dollari (487 milioni un anno fa), unanetta di 482,5 milioni (1,6 miliardi un anno fa), EBITDA rettificato di -41,4 milioni e un utile per azionedi -1,04 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati FactSet, una perdita di 86 centesimi per azione su 1,50 miliardi di dollari di entrate.I ricavi totali per giorno di crociera del passeggero hanno superato le aspettative, aumentando di circa il 23% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lagenerata dalle attività operative è stata di circa 237 milioni di dollari. Inoltre, è stato raggiunto unrettificato positivo di circa 71 milioni di dollari, raggiungendo un altro importante traguardo finanziario post-pandemia."Ora siamoe stiamo intraprendendo azioni deliberate e strategiche per posizionare al meglio la compagnia per il suo prossimo capitolo, che include una crescita leader del settore profilo con un aumento di circa il 50% della capacità rispetto al 2019", ha affermato il CEO Frank Del Rio.Con riguardo all'outlook, l'dovrebbe raggiungere una media di circa il 100% per il primo trimestre ed è sulla buona strada per raggiungere i livelli storici per il secondo trimestre. Inoltre, Norwegian Cruise Line prevede che laaumenterà di circa il 19% rispetto al 2019, inclusa la consegna di tre nuove imbarcazioni nel 2023: Vista di Oceania Cruises, Norwegian Viva e Seven Seas Grandeur di Regent.