Retail, rivoluzione digitale: tendenze e scenari

(Teleborsa) - Archiviate le sofferenze vissute in pandemia, nel 2022 ilha recuperato centralità nei piani di sviluppo dei retailer.un ruolo rilevante per lo sviluppo del Retail in Italia e, nonostante le aspettative non rosee, l'investimento in digitale da parte dei principali attori del settore non ha subito nel 2022 una battuta d’arresto: il rapporto tra spesa in innovazione digitale e fatturato è stabile rispetto al 2021 e pari al 2,5%. Sono queste alcune delle evidenze emerse dall’, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e giunto alla sua nona edizione, in occasione del convegno“Negli ultimi anni il Retail, soprattutto fisico, ha vissuto momenti di forte stress. Nel 2020 lo scoppio dell’emergenza Covid ha generato un violento spostamento dei consumi e degli investimenti da offline a online” dichiaraDirettrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.“Nel 2022 lo scenario è totalmente cambiato: la crescita delle vendite al dettaglio complessive e la stabilità del tasso di incidenza dell’online sui consumi sono segnali inequivocabili di come gli italiani abbiano riscoperto il valore dell’esperienza fisica.Congiuntamente sono sorte nuove sfide per il Retail. Il digitale può essere però uno strumento efficace su cui investire per contrastare le conseguenze economiche,Nel dettaglio, dall'analisi emerge che nell'anno appena trascorso ilmentre lseppur in maniera più contenuta rispetto alla crescita straordinaria degli ultimi anni.Da evidenziare che la ripresa del canale fisico impone, ma anche digitale. L’esperienza del cliente viene semplificata e resa più consapevole:ge (23%) attivano una comunicazione efficace con il cliente.“Il digitale non rappresenta unicamente un mezzo per lavorare al miglioramento dell’esperienza del cliente e allo sviluppo di modelli di vendita omnicanaleCambia anche la modalità con cui i retailersi prediligono approcci lean, ovvero in grado di garantire la flessibilità necessaria per operare in condizioni di incertezza e adattarsi più rapidamente alle turbolenze del mercato" concludeDirettrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.“È interessante notare anche la rivoluzione dell’employee experience, che amplifica l’integrazione online-offline. Alcuni attori della filiera stanno infatti puntandoaltri stanno avviando programmi di formazione sui temi della trasformazione digitale per favorire l’acquisizione di nuove competenze in ottica omnicanale. Infine, c’è chi lavora sul piano dell’innovazione di significato progettando un’employee experience memorabile, che spinga il personale dei negozi a vivere esperienze ricche di valore nei momenti di interazione fisica e digitale con i clienti”, aggiungeResponsabile Scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.