Banca Popolare di Lajatico, utile netto a massimo storico di 5,3 milioni

(Teleborsa) - La, istituto di riferimento della provincia di Pisa, ha chiuso ilcon un, in incremento del 45% rispetto all'esercizio precedente e il miglior risultato conseguito nell'arco dei 139 anni di vita della banca. Il Consiglio di Amministrazione proporrà quindi alla prossima assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo di euro 0,60 per azione, in crescita del 50%.Risultano in crescita gli indici patrimoniali, con unal 14,9%, un Tier 1 ratio al 14,9% e un Total Capital Ratio al 15,5%. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi ed impieghi lordi () si attesta al 5,80%, rispetto al 7,75% dell'anno precedente, mentre leraggiungono il 43,25% (ex 41,10%).I costi operativi sono in calo del 4,2%, consentendo una diminuzione dell', che risulta pari al 60,41% (ex 67,66%). Ilsi attesta ad oltre 2 miliardi di volumi gestiti e la rete territoriale "ha consolidato la propria presenza nelle aree servite in continuità con la propria mission di banca popolare al servizio della comunità", si legge in una nota.