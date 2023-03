Economia circolare, Realacci: "Italia superpotenza in UE nel recupero dei rifiuti ma può fare di più"

(Teleborsa) - L'innovazione ha "un ruolo importante" per l'economia e l'Italia "non parte da zero" ma può essere considerata una "superpotenza dell'economia circolare". E' quanto affermato daa margine dell'evento "Innovazione per la circolarità" promosso da COTEC in collaborazione con Enel presso il Museo dell'Ara Pacisa Roma. Nel corso dell'evento si è discusso il ruolo dell'innovazione per l'economia circolare, come leva di ridisegno del modello economico e dei suoi benefici nella trasformazione di un Paese."Noi, soprattuttoche vengono dall'attività produttiva,: recuperiamodi questi rifiuti, la media Europea è sotto il 50%, la Germania è 10 punti sotto di noi", spiega l'esperto, aggiungendo "tutto questo perché l'Italia ha una storia antica in cui noiche l'Italia ha con l'utilizzo di quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è".da questo punto di vista, dai rottami di Brescia agli stracci di Prato, alle Cartiere della Lucchesia, che sono avanti e, questoqualcosa comeSecondo Realacci, tuttavia, ", ci sono nuove frontiere a cominciare, per esempio, daiche abbiamo imparato a saper guardare con maggiore attenzione, che- le terre rare, il nichel, il cadmio - e lapuò essere in campo anche in questa sfida".