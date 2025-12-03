Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:57
25.592 +0,14%
Dow Jones 19:57
47.889 +0,87%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

ReLife, Bianco nuovo Amministratore Delegato del Gruppo

Economia
ReLife, Bianco nuovo Amministratore Delegato del Gruppo
(Teleborsa) - ReLife, uno dei principali operatori privati in Italia nel settore del recupero di carta e plastica e società della piattaforma infrastrutturale di F2i Sgr, annuncia la nomina di Massimiliano Bianco a nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo.

Nato nel 1971, laureato con lode in Economia Aziendale all’Università Bocconi e dottore commercialista, Bianco porta in ReLife un’esperienza direzionale di oltre vent’anni maturata alla guida di primarie realtà italiane e internazionali nei settori infrastrutturali, energetici, ambientali e dei servizi pubblici.

Il Consiglio di amministrazione e gli azionisti - si legge nella nota - esprimono il benvenuto a Bianco che con la sua esperienza e competenza saprà guidare ReLife nell’ulteriore fase di crescita e contestualmente un sentito ringraziamento a Marco Benfante, per il contributo determinante apportato allo sviluppo dell’azienda; Benfante continuerà a supportare il progetto in qualità di azionista.









Condividi
```