ReLife, Bianco nuovo Amministratore Delegato del Gruppo

(Teleborsa) - ReLife,
uno dei principali operatori privati in Italia nel settore del recupero di carta e plastica e società della piattaforma infrastrutturale di F2i Sgr, annuncia la nomina di Massimiliano Bianco a nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo.
Nato nel 1971, laureato con lode in Economia Aziendale all’Università Bocconi e dottore commercialista, Bianco porta in ReLife un’esperienza direzionale d
i oltre vent’anni maturata alla guida di primarie realtà italiane e internazionali nei settori infrastrutturali, energetici, ambientali e dei servizi pubblici.
Il Consiglio di amministrazione e gli azionisti - si legge nella nota - esprimono il benvenuto a Bianco che con la sua esperienza e competenza saprà guidare ReLife nell’ulteriore fase di crescita e contestualmente un sentito ringraziamento a Marco Benfante
, per il contributo determinante apportato allo sviluppo dell’azienda; Benfante continuerà a supportare il progetto in qualità di azionista.