MASE, Tavolo Plastiche: controlli sui riciclati e nuove misure per l’economia circolare

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri,, si è svolta laIlha fatto il punto sulle iniziative avviate, tra cui ile il monitoraggio del rispetto dei CAM negli appalti pubblici tramite ANAC.Dal lavoro svolto in questi mesi - si legge nella nota del MASE - sono emerse. Il confronto, in un clima di ampia collaborazione, ha posto attenzione anche alle difficoltà di Sardegna e Sicilia e alla necessità di una pianificazione regionale adeguata e di una rete integrata di impianti a supporto delle filiere dell’economia circolare.È stato inoltre illustrato il, misura che ha suscitato forte interesse ed è stata apprezzata dalla Corte dei Conti, che ne auspica la stabilizzazione."Desidero ringraziare l’ing. D’Aprile e l’ing. Proietti, insieme alle strutture del Dipartimento DiSS e della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche e tutti coloro che hanno partecipato al tavolo per il lavoro svolto. Il contributo tecnico e istituzionale di tutti gli attori ènel nostro Paese", dichiara il viceministro Vannia Gava.