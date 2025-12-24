Bruxelles accelera sull’economia circolare e punta sul riciclaggio della plastica

(Teleborsa) - Laha presentato un nuovo pacchetto di misure per sostenere un settore sotto forte pressione e rafforzare il mercato unico dei, anticipando la futura legge europea sull’economia circolare prevista per il 2026.Il piano nasce dalla constatazione che il comparto deldellainsoffre per mercati frammentati, alti costi energetici, concorrenza sleale da paesi terzi e prezzi instabili della plastica vergine. Una situazione che mette a rischio investimenti, occupazione e obiettivi ambientali dell’UE.Tra le misure chiave spicca l’introduzione diper la, destinati a facilitare la libera circolazione dei materiali e a creare un vero mercato unico. È prevista inoltre una maggiore chiarezza normativa sul contenuto riciclato delle bottiglie in PET monouso, aprendo nuove opportunità anche per il riciclaggio chimico.Per garantire una, Bruxelles introdurrà codiciper plastica vergine e riciclata e rafforzerà il monitoraggio dei mercati globali. Parallelamente, aumenterà il sostegno finanziario ai progetti circolari, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, e rilancerà la Circular Plastics Alliance come piattaforma di cooperazione industriale.Secondo ledel Centro comune di ricerca, l’potrebbe ridurre fino al 45% delle emissioni del settore e migliorare la bilancia commerciale europea dientro il 2050. Un segnale chiaro: per l’UE la transizione verde non è solo ambientale, ma anche industriale ed economica.