Cultura e competitività: Civita e Parlamento Europeo discutono il Rapporto Draghi 2024 e i fondi UE

(Teleborsa) - Lae deve essere sempre più strumento di competitività economica e sociale attraverso unada parte del bilancio dell’Unione Europea, in particolare dai fondi strutturali, integrato dalle risorse degli stati nazionali. I segnali sono incoraggianti ma è necessario fare di più perché l’Italia e l’Unione Europea devono fronteggiare una competizione che coinvolge colossi come Stati Uniti, Cina, India.E’ il messaggio che arriva dall’evento "" organizzato da, realtà che opera da oltre 35 anni nel mondo della cultura e si propone come laboratorio e incubatore di progetti per valorizzare il patrimonio culturale italiano, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Nel corso dell’evento rappresentanti delle istituzioni, manager, vertici di associazioni hanno approfondito il tema dell’impegno dell’Europa per la Cultura come motore economico e strumento di innovazione sociale e territoriale. Un tema strategico per una superpotenza culturale come l’Italia, visto che il solo Programma Nazionale Cultura ha un valore complessivo pari aDopo i saluti introduttivi di, Segretario Generale di Associazione Civita, e di, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, gli interventi di apertura sono stati affidati al Sindaco di Roma,, a, Europarlamentari e membri della Commissione per la cultura e l’istruzione.A seguire, si è tenuta unaalla quale hanno partecipato, giornalista Rai,Assessore per l’Economia della Regione Siciliana,Presidente e AD Ericsson Telecomunicazioni eFondatore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico."La cultura deve diventare identità competitiva del nostro paese e rafforzarsi come fattore di crescita per agganciare il treno dell’innovazione e per non restare tagliati fuori dal cambiamento tecnologico che sta interessando la nostra società – ha affermato– E’ per questo che abbiamo voluto riunire mondo delle imprese, mondo delle istituzioni e mondo della cultura, esperti d’innovazione nell’ambito di una consolidata collaborazione con il Parlamento Europeo mirata a"."Oggi, in un momento difficile per la nostra Unione, la cultura può rappresentare un faro in grado di guidarci in un mare sempre più tempestoso.. Nel nuovo bilancio 2028/2034 cultura e innovazione devono avere un ruolo importante come grande attrattore di investimenti, crescita e competitività", ha affermato"Abbiamo bisogno di una, e non solo la ricerca e l’innovazione, possono avere nella sfida per la crescita e la competitività dell’Europa. Nel nuovo bilancio UE ci sono cose positive come, per esempio, il programma Horizon per la ricerca e l’innovazione che viene quasi raddoppiato in un contesto generale che però mantiene un livello non adeguato agli obiettivi e alle sfide. Gli investimenti in cultura non sono legati solo a qualità della vita, a svago e tempo libero ma anche un. A Roma stiamo sperimentando connubi molto interessanti tra l’IA, le startup e la cura del nostro patrimonio " ha affermato il"Ci sono una serie di economie che hanno investito pesantemente in cultura e in tecnologie. Ad esempio, l’AI, il cloud e il 5G. In Europa ci restano solo le telecomunicazioni e senza questo tipo di infrastruttura digitale non avremo la possibilità di competere e di aiutare la cultura, l’arte e quella incredibile diversità che l’Italia e l’Europa hanno. L’innovazione e la cultura devono quindi andare insieme. Per attrarre i 2 miliardi di turisti che tra dieci anni gireranno per il mondo avremo bisogno di una capacità digitale fortissima.Il problema dei fondi europei è che sono quasi impossibili da intercettare anche per un’impresa come la nostra che ha un grande centro di ricerca a Pagani, nel cuore del Sud Italia. O si investe in maniera pesantissima e veloce ora o resteremo uno splendido museo" ha affermato"La cultura deve diventare il perno attorno al quale far ruotare loche purtroppo per carenze amministrative non riescono ancora ad utilizzare adeguatamente le risorse comunitarie. È in corso una revisione quasi unica delle politiche di coesione. Ci troviamo infatti di fronte ad una riprogrammazione che vedrà un’Europa che insiste non solo sull’avanzamento della spesa ma anche sull’impatto e cioè su come le risorse risulteranno determinanti per lo sviluppo dei territori" ha affermato"Il presidente Draghi con il suo rapporto ha avuto il merito di dire a tutti noi la verità quando afferma che in questo momento o c’è un salto quantico in termini di integrazione degli investimenti o l’Europa non riuscirà a tenere il passo con i suoi competitor a livello mondiale. ILa cultura può giocare un ruolo importante nello sviluppo e nel bilancio UE, a fronte di un aumento degli investimenti in alcuni dei grandi programmi storici che è un elemento positivi, la nazionalizzazione dei fondi non è confortante. La grande dinamicità dell’investimento in cultura avviene soprattutto grazie ai fondi europei" ha affermato"Quest’anno per la prima volta nel documento di economia e finanza regionale abbiamo utilizzato l’espressione "economia della bellezza" che in Italia inciderebbe addirittura per il 29% del PIL. Sono. L’economia va sostenuta con interventi finanziari ma anche con un sistema istituzionale adatto ma anche con la sussidiarietà ed è quello che stiamo facendo in Regione.Per cercare di valorizzare questi territori siamo stati la prima grande regione italiana, la prima nel Sud Italia a terminare il completamento della banda larga nelle aree cosiddette a fallimento di mercato" ha affermato