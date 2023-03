Franchi Umberto Marmi acquisisce 49% di FUM Australia Pty

Franchi Umberto Marmi,

(Teleborsa) -azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, ha perfezionato l’acquisizione del 49% di FUM Australia Pty, società di diritto australiano, stipulando contestualmente un contratto di opzione inerente il diritto di acquisto, discrezionale e incondizionato, di un’ulteriore partecipazione rappresentativa del 2% del capitale sociale della stessa.attraverso una partecipazione del 49% di Franchi Umberto Marmi Australia Pty, società proprietaria dello showroom di Sidney.La partecipazione in FUM Australia Pty garantirà alla società anche l’accesso a un presidio rappresentato da uno showroom a Melbourne.È previsto che FUM Australia, in ottica di razionalizzazione, acquisisca l’intero capitale sociale di Franchi Umberto Marmi Australia Pty, nella quale la Società oggi detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale, riunendo quindi sotto un unico veicolo tutte le attività di FUM nel territorio australiano.Questa operazione - spiega una nota - permetterà alla Società di avere, attraverso gli showroom di Sidney (attualmente di proprietà di Franchi Umberto Marmi Australia Pty) e Melbourne, e governare direttamente le attività commerciali in Australia. L’operazione consolida il vantaggio competitivo della Società nell’ambito della fornitura di servizi e prodotti del marmo di Carrara ai clienti australiani, attuali e potenziali, e contribuisce a rafforzare la relazione con i propri clienti.Paolo Nicolai, già partner commerciale storico della Società nel mercato australiano e indirettamente titolare della restante parte del capitale sociale di Franchi Umberto Marmi Australia Pty, rimarrà in carica come Amministratore Delegato di FUM Australia.. Già nel 2019, abbiamo avviato una solida alleanza con Paolo Nicolai, un collaboratore storico dell’azienda - ha commentato-. La partnership ha permesso a Franchi Umberto Marmi di entrare in un mercato in evoluzione, con una domanda in continua crescita soprattutto nei marmi ad alto valore aggiunto, come il Calacatta e lo Statuario., garantendoci allo stesso tempo la possibilità di incrementare la partecipazione al 51%,, forti della qualità e la capacità di innovazione delle lavorazioni che si riflettono sulla bellezza dei nostri prodotti., un riferimento per il nostro settore e per l’intero comparto di Carrara".