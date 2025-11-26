Australia, l'inflazione allunga ancora e si porta al 3,8% annuo

(Teleborsa) - Continua ad accelerare l'inflazione in Australia, raffreddando le aspettative di nuovi taglio dei tassi da parte della banca centrale. L'indice dei prezzi al consumo infatti ha registrato un incremento tendenziale del 3,8% a ottobre 2025, secondo la stima preliminare diffusa dall'Australian Bureau of Statistics.L'aumento di ottobre segue una crescita del 3,6% rilevata a settembre, del 3,2% ad agosto e del 3% a luglio. Su base mensile , invece non si registrano variazioni, dopo il +0,5% di settembre. Da notare che questo di ottobre è il primo dato mensile completo e segnal il passaggio definitivo da una rilevazione trimestrale ad una mensile.Il settore che ha contribuito maggiormente all'inflazione annua è stato quello immobiliare, in aumento del 5,9%. Seguono i settori alimentare e bevande e ricreazione e cultura, entrambi aumentati del 3,2%.