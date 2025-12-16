Subsea 7, contratto significativo da Chevron nell'offshore australiano

Saipem

Chevron

(Teleborsa) -, società quotata a Oslo che ha in corso una fusione con, ha annunciato un'. Il contratto riguarda l'installazione sottomarina nell'ambito del progetto Gorgon Stage 3 (GS3), al largo dell'Australia. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole come compreso tra 150 e 300 milioni di dollari.L'ambito di lavoro di Subsea 7 include la gestione del progetto, l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, l'installazione e la messa in servizio preliminare delle apparecchiature sottomarine e delle relative infrastrutture presso il GS3, aLa gestione del progetto e i lavori di ingegneria inizieranno immediatamente dalla sede di Subsea 7 a Perth, in Australia, con il supporto dei colleghi di Kuala Lumpur, in Malesia, e Parigi, in Francia. L'"Questo progetto segna un traguardo importante e rafforza il nostro impegno strategico a lungo termine con", ha detto David Bertin, Vicepresidente Senior di Subsea7 Global Projects Centre East.