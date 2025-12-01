Officine Maccaferri rafforza presenza diretta in Australia e Nuova Zelanda: apertura di una nuova consociata

(Teleborsa) -, platform company diS.p.A. e leader globale nell’ingegneria civile e ambientale, rafforza la propria presenza diretta in Australia e Nuova Zelanda con l’apertura di una nuova consociata. Un passo strategico che segna un nuovo capitolo nell’impegno del Gruppo verso lo sviluppo infrastrutturale della regione e consolida ulteriormente la sua presenza globale, che oggi comprende una rete commerciale in oltre 130 Paesi e più di 70 consociate.Maccaferri è presente in Australia e Nuova Zelanda dagli anni Ottanta attraverso diverse partnership commerciali locali e joint venture. Dopo decenni di collaborazione con distributori locali, il Gruppo ora si rivolgerà direttamente al mercato locale tramite un proprio canale di distribuzione e un team tecnico dedicato, al fine di garantire una più rapida realizzazione dei progetti, competenze su misura e una miglior qualità dei servizi per il mercato.Tale decisione, spiega una nota, si inserisce in un momento decisivo per la regione. L'Australia ha stanziato oltre 120 miliardi di dollari australiani (74 miliardi di euro) per le, puntando su trasporti, energia e sviluppo urbano resiliente. In Nuova Zelanda, invece, il programma del governo denominato National Infrastructure Pipeline, del valore di 57 miliardi di dollari neozelandesi (32 miliardi di euro), sta promuovendo investimenti a lungo termine in strade, ferrovie e reti di trasporto resilienti ai cambiamenti climatici. In questo mercato in espansione, Maccaferri mira a rafforzare la propria posizione di partner ingegneristico di fiducia. Le soluzioni del Gruppo sono infatti progettate per ridurre l'impronta di carbonio, utilizzare in modo efficiente i materiali reperiti in loco e prolungare il ciclo di vita delle infrastrutture, sostenendo l'impegno di entrambi i Paesi verso uno sviluppo sostenibile e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici.Con ingegneri che si occupano della vendita ed esperti tecnici dislocati tra Sydney, Melbourne, Brisbane e, prossimamente, Perth, Maccaferri garantirà sia una copertura nazionale completa sia maggiore prossimità ai clienti. I centri di stoccaggio locali e i team di customer service consentiranno tempi di consegna e di risposta più rapidi, offrendo al contempo un accesso diretto all'intera gamma di prodotti del Gruppo, dalle soluzioni per la tutela dell'ambiente e la protezione del suolo alle applicazioni per le infrastrutture e la resilienza urbana, fino al miglioramento delle performance edilizie e industriali. Questa ampia suite di soluzioni supporta progetti in ambiti quali paesaggi naturali, sviluppo urbano, infrastrutture di trasporto e contesti industriali, il tutto rafforzato da avanzati sistemi smart per il monitoraggio in tempo reale, la mitigazione dei rischi e l'adattamento al cambiamento climatico.Grazie al rafforzamento di questa presenza locale, Maccaferri mira a consolidare la propria leadership in segmenti di mercato strategici quali strutture di contenimento, controllo dell'erosione, soluzioni minerarie e rinforzo di gallerie, contribuendo alla realizzazione di infrastrutture più sicure, efficienti e sostenibili."Questa scelta nasce dalla, non solo fisicamente, ma anche nel modo in cui comprendiamo e supportiamo il loro lavoro come un vero e proprio one-stop shop", ha affermato. "Con team e stock locali, possiamo rispondere più rapidamente, collaborare al meglio e garantire che ogni progetto nella regione possa beneficiare del know-how globale di Maccaferri”."L'Australia e la Nuova Zelanda svolgono unper la regione Sud-Est asiatico e Pacifico”, ha affermato. "Il rafforzamento della nostra presenza diretta sottolinea il nostro impegno a lungo termine in questi mercati. L’investimento ci consente di fornire ai clienti della regione l’accesso alla comprovata esperienza globale di Maccaferri e alle competenze della nostra piattaforma globale multi-business".Pty Ltd, ha aggiunto: “Con questa nuova consociata. Ci offre la possibilità di intervenire tempestivamente, comprendere con maggiore accuratezza le sfide dei progetti e fornire le nostre soluzioni con maggiore agilità. Il nostro obiettivo è quello di svolgere un ruolo più attivo nella creazione di infrastrutture resilienti in Australia e Nuova Zelanda, contribuendo ad ottenere risultati migliori per i clienti e le comunità”.