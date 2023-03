Lowe's prevede vendite in rallentamento dopo trimestre sopra le attese

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha ha riportato undi 957 milioni di dollari e un utile per azione (EPS) di 1,58 dollari per il trimestre terminato il 3 febbraio 2023 (quarto trimestre dell'anno fiscale 2022), rispetto all'EPS di 1,78 dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. L'è aumentato del 28% a 2,28 dollari rispetto all'anno precedente, superando i 2,21 dollari attesi dagli analisti.Leper il quarto trimestre sono state di 22,4 miliardi di dollari rispetto ai 21,3 miliardi nel quarto trimestre del 2021. Leper il quarto trimestre sono diminuite dell'1,5% e le vendite comparabili per il settore del bricolage negli Stati Uniti sono diminuite dello 0,7%.Lowe's, per l'intero: vendite totali di circa 88-90 miliardi di dollari, vendite comparabili da piatte al -2% rispetto all'anno precedente; utili per azione da 13,60 a 14,00 dollari. Gli analisti, in media, si aspettavano indicazioni per un fatturato annuo di 90,5 miliardi di dollari.