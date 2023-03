Revolut, 2021 primo anno profittevole: utile netto a 26,3 milioni sterline

(Teleborsa) -, super app globale di servizi finanziari, ha pubblicato oggi l', il primo anno intero di profitto, registrando una crescita dei clienti retail attivi ed un aumento dei ricavi in tutte le principali linee di prodotto.Il Chairman di Revolut,, ha affermato "il 2021 ha segnato una pietra miliare significativa per l'azienda, in quanto è stato il primo anno in cui siamo diventati profittevoli. Questa forte performance finanziaria mostra che Revolut si è spostata in modo efficiente dall'attività di ‘start-up’ focalizzata solo sulla crescita, a quella di ‘scale-up’ che cerca di crescere in modo redditizio"."Abbiamo raggiunto il nostro primo anno intero di profitti e dimostrato che possiamo accelerare la crescita della base clienti, su larga scala, e aumentare i ricavi in tutte le nostre linee di prodotto", ha concordato, ricordando "nel 2021 ci è stata concessa una licenza bancaria completa dalla Banca Centrale Europea e abbiamo accolto milioni di nuovi clienti. Abbiamo anche lanciato diversi nuovi prodotti e testimoniato una maggiore attività da parte della nostra base clienti."nel 2021, grazie al contributo di tutte le linee - Pagamenti, Revolut Business e Foreign Exchange and Wealth - a dimostrazione del modello diversificato dell'azienda.di sterline e l'utile operativo a 59,1 milioni di sterline, consentendo all'azienda di archiviare l'anno con unA causa di una maggiore quota di ricavi derivanti da prodotti a margine più elevato e da uno stretto controllo dei costi, ildal 33% nel 2020. Nel frattempo, le spese operative sono aumentate solo del 37%, dimostrando una forte leva operativa.Lafinanziaria è stata anche in parte dovuta a unsettimanali. Combinato a un aumento della, che èindica una più profonda integrazione di Revolut nella vita finanziaria dei clienti. L’azienda ha registrato anche unnel numero di, a dimostrazione del desiderio dei clienti di accedere a più funzionalità di Revolut. Anche idei clienti sonoper un totale di 7,4 miliardi di sterline a dicembre 2021 (4,6 miliardi di sterline nel 2020).