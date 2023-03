Energia, ENEA: l'efficienza energetica diventa un "gioco" pensato anche per i non udenti

(Teleborsa) - Si chiamaed è ilche vede come ambiente di gioco un condominio in cui i concorrenti devono raggiungere il massimo livello di efficienza energetica. Nato nell'ambito della, in collaborazione cone leil gioco è contenuto in un kit pensato per facilitare e rendere più inclusiva l'informazione e la formazione in tema di efficienza energetica nel settore residenziale.La– spiega l'Enea in una nota – è frutto di uncon diversi attori del settore, quali energy manager, amministratori di condominio, giornalisti ambientali e insegnanti degli istituti tecnici, che hanno accompagnato lo sviluppo dei materiali su cui viene costruita la partita, vale a dire il tabellone, le carte gioco e i cinque scenari che equivalgono a cinque tipologie di condominio. La sfida si svolge in un arco temporale di cinque anni, corrispondente nella realtà a un'ora di gioco. A "vincere" non saranno i singoli giocatori ma il gruppo che avrà raggiunto nei tempi dettati dal gioco gli obiettivi previsti dalle carte scenario, sfruttando opportunità e superando imprevisti."Enzeb è strutturato come un gioco di società durante il quale possono essere riprodotte circostanze reali attraverso simulazioni concrete per accompagnare quei processi di apprendimento necessari al percorso decisionale che precede sempre la riqualificazione energetica di un immobile – spiega l'ideatore del kit–. I contenuti sono quelli di un'aula di formazione tradizionale, ma la meccanica e le dinamiche sono quelle di un gioco da tavolo, con scoperte, mosse e strategie che creano interazione e competizione facilitando l'apprendimento anche grazie alla possibilità di ripetizione".Per il corretto svolgimento della partita è prevista lache distribuisce le carte, tiene il tempo, gestisce le relazioni tra i giocatori e spiega dinamiche di gioco e obiettivi da raggiungere. I primi 20 "conduttori" sono stati individuati tra amministratori di condominio, energy manager e insegnanti, mentre laè stata oggetto di un vero e proprio training organizzato da ENEA a Parma."Dopo questa prima fase pilota, procederemo alla diffusione del game a livello nazionale e alla formazione di ulteriori conduttori che faranno capo a specifiche organizzazioni territoriali e potranno, su richiesta, essere coinvolti dagli amministratori ma anche da chi si occupa di formazione", sottolineaDurante il prossimo biennio l'ENEA formerà iovvero gli esperti del kit e delle tematiche legate all'efficienza energetica che saranno i punti di riferimento per i conduttori locali. Tra i primi conduttori Gold, la giornalista ambientale e speaker dei video informativi del training,Nell'ambito del corso di formazione è stata realizzata la, in collaborazione conin cui sottotitoli e descrizione nella lingua dei segni (LIS) accompagnano immagini e audio."Con questi prodotti abbiamo cercato di raggiungere un pubblico di circa 100 mila 'segnanti' che fino a questo momento è stato escluso o non coinvolto attivamente sui temi dell'efficienza energetica, abbattendo quelle barriere che – conclude– spesso ostacolano la comunicazione con le persone con disabilità sensoriale. I primi video sono già online e nelle prossime settimane la playlist si arricchirà di altri contributi".