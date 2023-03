Qualtrics, offerta da 12,4 miliardi per delisting da Nasdaq

Qualtrics

(Teleborsa) -, società statunitense di strumenti software che le aziende utilizzano per sondare clienti e dipendenti, ha ricevuto, finalizzata al, dalla società di private equity Silver Lake Management e dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).La tedesca, maggiore azionista con una quota del 71%, aveva dichiarato a gennaio che stava. SAP aveva acquistato Qualtrics nel 2019 per 8 miliardi di dollari.L'offerta in contanti valuta le azioni. Si tratta di un premio di circa il 73% rispetto alla media per i 30 giorni al 25 gennaio 2023 (l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio da parte di SAP della possibile vendita della partecipazione) e circa il 62% rispetto al prezzo di chiusura del 25 gennaio 2023.Qualtrics e Silver Lake hanno stipulato un accordo di esclusiva, soggetto ai consueti termini e condizioni, in base al quale Qualtrics e SAP hanno concordato dicon Silver Lake2023. Silver Lake possiede già circa il 4,1% del capitale.