TMP Group, ricavi 2022 salgono a 6,5 milioni di euro (+14%)

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing, ed eventi ibridi, ha chiuso ilconpari a 6,5 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai 5,7 milioni di euro pro forma del 2021."Siamo soddisfatti di poterpre- quotazione , con un valore di produzione in crescita rispetto al 2021 - ha commentato l'- Si tratta di un risultato che deriva dall'intenso lavoro e dal modello di business del gruppo, dedicato all'implementazione delle tecnologie nelle quattro aree verticali che presidiamo (Digital, Experience, Production, Technology)"."L'impegno per i prossimi mesi rimane dunque immutato, con obiettivi chiari e precisi che vanno dall'fino alla continua crescita grazie sia ad uno sviluppo organico che a possibili", ha aggiunto.