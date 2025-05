Somec, ricavi salgono a 96 milioni di euro nel 1° trimestre trainati da divisione Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha registratoper 96,1 milioni di euro nel2025, in incremento del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.La divisioneha registrato ricavi stabili a quota 56,5 milioni di euro (-0,8% rispetto al pari periodo 2024).ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 12,8 milioni di euro, in leggero decremento (-2,4%). In significativa crescita la performance di, che ha registrato ricavi in aumento del 53,4% a quota 26,8 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2024."L'incremento di quasi il 10% dei ricavi del Gruppo nel primo trimestre, e in particolare della divisione Mestieri di oltre il 50%, ci gratifica profondamente e testimonia la validità delle scelte compiute negli ultimi anni - ha commentato il- Abbiamo sempre creduto nella forza di un Gruppo organizzato in tre divisioni che, grazie a competenze uniche e distintive, potesse interpretare al meglio le complesse sfide del periodo in cui viviamo. Abbiamo perseguito con coerenza una strategia di diversificazione di prodotto, di mercati e di valuta che sta dando i suoi frutti e continueremo a lavorare con determinazione per tutto il 2025 sul miglioramento della marginalità, con l'obiettivo di proseguire il percorso virtuoso avviato lo scorso anno".