Poligrafici Printing, ricavi stabili a 5,2 milioni di euro nel primo trimestre

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha realizzato al 31 marzo 2025consolidati per 5,2 milioni di euro, sostanzialmente allineati al risultato del 1° trimestre 2024 (5,3 milioni), che includeva sopravvenienze attive per recupero di crediti svalutati per 0,1 milioni.Ilconsolidato è pari a 1,1 milioni di euro, in linea con quanto registrato al 31 marzo 2024. L'Ebitda Margin è pari al 23% dei ricavi di stampa. Ilevidenzia un utile dopo le imposte di 0,4 milioni di euro, in aumento rispetto l'utile di 0,3 milioni registrato al 31 marzo 2024.Laconsolidata calcolata secondo la raccomandazione ESMA evidenzia un indebitamento pari a 3,9 milioni di euro, rispetto l'indebitamento di 4,6 milioni al 31 dicembre 2024 e di 7 milioni del 31 marzo 2024. Tale valore include l'effetto derivante dalla applicazione dell'IFRS 16 che ha determinato la registrazione di un maggior debito al 31 marzo 2025 per 8,4 milioni (8,7 milioni al 31 dicembre 2024). Al netto dell'effetto rappresentato dall'IFRS 16, la posizione finanziaria evidenzierebbe disponibilità nette per 4,5 milioni di euro (4,1 milioni al 31 dicembre 2024).