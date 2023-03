TXT Group si aggiudica in RTI gara da 120 milioni di euro

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan,(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) composto da ulteriori quattro società specializzate, il lotto 2 della Gara a procedura aperta perin ottica cloud e di servizi di demand e PMO per le. In particolare, il lotto 2 comprende servizi di Project Management, Monitoraggio, Change Management, Demand Management e rilevazione della Customer Satisfaction.L'accordo quadro relativo al Lotto 2, che rientra nell'ambito del PNRR, permetterà all'RTI guidato da TXT e-Solutions di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni Centrali per un(escluse estensioni) nel corso del, di cui il 61% del valore del contratto a favore del Gruppo TXT."Siamo orgogliosi di poter mettere a servizio del Paese la nostra capacità di offrire soluzioni innovative ad alto valore aggiunto, contribuendo da protagonisti al processo di innovazione digitale del settore pubblico - commenta il- Questo importante risultato è la conferma della validità del nostro piano strategico di crescita e diversificazione, e rappresenta una grande opportunità per proseguire nel percorso di crescita organica continuando a creare valore per i nostri clienti, collaboratori e azionisti".