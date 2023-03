Eventi e scadenze del 7 marzo 2023

Ascopiave

(Teleborsa) -XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero - Si svolgerà a Roma il principale appuntamento di approfondimento della collaborazione tra la Farnesina e la Guardia di Finanza in numerosi ambiti. Interverranno il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Riccardo GuarigliaEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaUE - Riunione informale dei ministri della difesa - I ministri della difesa dell'UE saranno a Stoccolma per partecipare a una riunione informale per discutere sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina, su attualità, comprese le operazioni militari dell'UE. L'incontro si concluderà con un pranzo di lavoro con i rappresentanti delle Nazioni Unite e della NATOUE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" - I ministri dell'Istruzione si riuniranno a Bruxelles per approvare conclusioni sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde, affrontando la questione della carenza di docenti, i ministri terranno anche un dibattito orientativo sui docenti di alta qualità quale pietra angolare di un efficace spazio europeo dell'istruzioneBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaBCE - Pubblicazione dei risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCEBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaFed - Rapporto di metà anno (Senato) - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al SenatoReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi09:30 - 2005-2023: 18 anni di CAD - Le norme della PA digitale alla prova del PNRR - L'evento, dedicato ai 18 anni del Codice dell'Amministrazione Digitale, si svolge all'Acquario Romano. Si parlerà di SPID, CIE, cloud, diritti digitali e riforma della norma, cybersicurezza e privacy dei dati. Partecipano Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Roberto Viola, Direttore generale Direzione delle Reti di comunicazione Commissione europea, Guido Scorza e Agostino Ghiglia, componenti Garante Privacy, Roberto Baldoni, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Beatrice Venezi, Direttore d’orchestra09:30 - INAPP - Presentazione Rapporto Plus 2022 - Il workshop sul Rapporto Plus 2022 - Comprendere la complessità del lavoro, si svolge all'Auditorium Inapp a Roma11:00 - TIM - L’Italia delle città intelligenti e sostenibili - Evento in streaming. Un'occasione per un confronto su presente e futuro delle Smart City, approfondendo opportunità e casi d'uso. Saranno premiate le società vincitrici della 'TIM Smart City Challenge'. Apre i lavori Pietro Labriola, AD del Gruppo TIM. Interviene Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM11:30 - Fineco - Presentazione ricerca “Gli italiani e il tempo” - Alla Conferenza stampa online di Fineco verrà presentata la ricerca, sviluppata in collaborazione con Research Dogma, che indaga sulle priorità emerse per gli italiani e rende una fotografia del loro rapporto con il benessere, i risparmi ed il futuro. Partecipa, tra gli altri, il vicedirettore generale di Fineco13:00 - Attività di Governo - Informativa Ministro Piantedosi su tragedia Steccato di Cutro - Nell'Aula di Montecitorio, informativa urgente del governo, con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente del Parlamento albanese Lindita Nikolla, a MontecitorioIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2022 e approvazione del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati FY22 e conference call- CDA: Bilancio