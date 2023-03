Stevanato, finanziamenti ESG-Linked per 130 milioni da BNL BNP Paribas e CDP

Stevanato

BNP Paribas

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha siglatocon BNLe Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per ottenerea sostegno della sua espansione globale . L'importo totale dei due prestiti è pari a"Sia negli Stati Uniti che in Europa, abbiamo lavorato a fianco dei nostri clienti per rispondere alle loro esigenze. Grazie a questa maggiore visibilità, prevediamo una domanda elevata nei prossimi anni - ha commentato il- Il finanziamento ci aiuterà adper le nostre soluzioni premium e ad alto valore al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, massimizzare la crescita organica e costruire un valore a lungo termine per gli azionisti".BNL BNP Paribas partecipa al finanziamento con un contributo diper due obiettivi ESG, tra cui l'aumento di energia da fonti rinnovabili dell'azienda e i miglioramenti nella gestione degli scarti."In una logica di partnership, grazie a strumenti di finanza sostenibile come i prestiti sustainability-linked, continuiamo a sostenere le industrie italiane che sono punti di riferimento dei territori in cui operano e sono riconosciute a livello internazionale come i grandi player di settore", ha affermato, Corporate Banking Director BNL BNP Paribas.Ulteriorisono finanziati da CDP e saranno destinati a nuovi investimenti in innovazione tecnologica, all'acquisto di macchinari all'avanguardia e l’ammodernamento di uno stabilimento produttivo in Italia, con potenziali effetti positivi sull'occupazione."Siamo orgogliosi di aver chiuso questo accordo, che conferma la vicinanza di CDP all'imprenditoria italiana, ricca di aziende dinamiche e all'avanguardia che si proiettano con successo verso il perseguimento di finalità ESG", ha dichiarato, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP.