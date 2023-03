Birol (IEA): industria Ue svantaggiata in competizione globale

(Teleborsa) -: fare a meno dell'energia importata dalla Russia, il più grande esportatore mondiale in questo settore; e allo stesso tempo ha ridotto le emissioni di CO2 del 2,5 mentre nel resto del mondo sono aumentate". Lo ha detto il direttore esecutivo dell'IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia),, durante una conferenza stampa oggi a Bruxelles, al termine di una riunione della commissione Industria, Energia e Ricerca del Parlamento europeo, a cui ha partecipato, dedicata alle conseguenze energetiche della guerra russa in Ucraina, a un anno dal suo inizio."Ma oggi l'industria Europea è di fronte una doppia sfida:nel momento in cui il mondo sta entrando in una nuova età industriale, quella delle tecnologie e delle energie pulite" .

Birol ha osservato come il mondo stia entrando i"n una nuova età industriale, l'età della manifattura basata su energia e tecnologie pulite: batterie, pannelli solari, impianti eolici, elettrolizzatori. E l'Europa - ha sottolineato il direttore esecutivo dell'Iea - oggi è indietro rispetto ai suoi principali concorrenti in termini di capacità industriali e in termini di contesto giuridico che è stato predisposto per quanto riguarda gli incentivi". "È tempo - ha concluso Birol - di proporre un nuovoche tenga conto di questi due pressioni: come competere, da un lato con i prezzi dell'energia più alti rispetto ai concorrenti, e dall'altro,