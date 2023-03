Datalogic, utile scende a 30 milioni nel 2022. Dividendo di 0,30 euro

Datalogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha chiuso il 2022 conpari a 654,6 milioni di euro, in crescita del 9,5% rispetto al 2021; a cambi costanti il fatturato risulta in aumento del 4,4%, mentre la crescita organica al netto dell'effetto cambi è stata pari al 3,4%. L'è stato pari a 80,3 milioni di euro (-15,6%), pari al 12,3% dei ricavi consolidati. Ilè stato pari a 30,1 milioni di euro (-23,8%)."Nonostante il difficile contesto in cui il nostro gruppo si è trovato ad operare nel corso del 2022 principalmente attribuibile allo, siamo cresciuti in tutte le geografie e nelle principali industry continuando ad investire in R&D il 10% del nostro fatturato e riuscendo a compensare, sebbene parzialmente, i fenomeni inflattivi sui costi di approvvigionamento con azioni sui prezzi", ha commentato l'"Nelpermane l'incertezza sull'evoluzione dellarispetto all'anno precedente, soprattutto per la prima parte dell'anno - ha aggiunto - Nonostante questo, il gruppo prosegue nel porre in essere azioni mirate ad un progressivo recupero e miglioramento della marginalità operativa e della capacità di generazione di cassa operativa, continuando a mantenere solidi livelli di investimento in ricerca e sviluppo".Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti launitario ordinario pari a 30 centesimi di euro per azione, per un importo complessivo massimo di 17.033.831 euro, con stacco della cedola in data 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023) e pagamento a partire dal 24 maggio 2023.