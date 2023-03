Digital Bros prevede ricavi in crescita per l'intero esercizio

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2022-2023 (terminato il 31 dicembre 2022) conpari a 59,8 milioni di euro, in aumento del 8,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ilè stato pari a 18,6 milioni di euro (31,1% dei ricavi netti consolidati), rispetto ai 19,7 milioni di euro dell'esercizio precedente. Ilè stato di 11 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 10,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021.In linea con le attese, laè stata negativa per 19.531 mila euro, rispetto ai 3.707 mila euro positivi registrati al 30 giugno 2022, decrementandosi di 23.238 mila euro per effetto dei significativi investimenti del periodo.Con riguardo all'outlook, gli investimenti nello sviluppo di videogiochi si concretizzeranno con il lancio della versione per personal computer di Crime Boss: Rockay City il 28 marzo 2023 e nell'ultimo trimestre dell'esercizio delle versioni console di Crime Boss insieme al videogioco Miasma Chronicles in tutti i formati. I ricavi dell'esercizio potranno anche beneficiare dei ricavi della neo acquisita società americana 505 Go. "In funzione di ciò il gruppo", si legge in una nota.Inoltre, il gruppo prevede di oltrepassare 80 milioni di euro dinell'intero esercizio e "in funzione di ciò si attende ricavi in crescita almeno per il prossimo biennio", viene sottolineato.