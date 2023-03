Prada, ricavi 2022 superano 4,2 miliardi. Cina tornata a crescere

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha chiuso il 2022 conpari a 4,2 miliardi di euro, in crescita del 21% rispetto al 2021 (a cambi costanti), epari a 3,7 miliardi di ruro (+24%). Ottima performance in tutte le categorie di prodotto: Pelletteria +18%, Abbigliamento +27%, Calzature +29%. L'si è assestato al 20,1% dei ricavi, pari a 845 milioni di euro. L'è aumentato del 58% a 465 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 535 milioni di euro."Per il, ci aspettiamo unadi mercato - ha affermato il- La Cina è ritornata a essere un motore della crescita; tuttavia, considerato il contesto globale in costante mutamento, dobbiamo rimanere vigili e mantenere un approccio disciplinato sui costi e nell'allocazione del capitale".Il consiglio di amministrazione ha proposto undi 0,11 euro per azione.