Dati lavoro Usa sopra le attese: +311 mila posti di lavoro a febbraio. Occhi puntati sulla Fed

(Teleborsa) - A febbraio la crescita dineglirallenta rispetto a gennaio (quando erano stati 504mila), ma rimane abbastanza elevata da mantenere la pressione sullaaffinché cambi idea su maggiori aumenti dei tassi di interesse. Sonoi posti di lavoro creati il mese scorso, più dei 225.000 previsti dagli economisti.Nonostante l’abbia mostrato segni di raffreddamento – +0,2% da gennaio, appena al di sotto del precedente aumento mensile della retribuzione oraria media e inferiore al previsto mentre su base annua è superiore del 4,6% –, gli analisti hanno previsto che nella riunione di marzo della Fed i toni da falco non saranno abbandonati. Il rapporto di febbraio è una delle pubblicazioni di dati più significative in vista della prossima riunione della banca centrale del 21-22 marzo e il presidente della Fed,, durante le audizioni al congresso di questa settimana ha già affermato che esaminerà tali cifre – al pari di quelle su– per decidere se aumentare ancora i tassi.Nonostante i guadagni di febbraio, ilè salito al 3,6%, anche se resta vicino al minimo pluridecennale. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro, che tiene traccia della quota di americani occupati o in cerca di lavoro, è salito al 62,5%.Nel frattempo isulle azioni statunitensi sono saliti e ihanno esteso i loro guadagni dopo la pubblicazione dei dati. Ladel mercato ha suggerito che gli investitori abbiano trovato motivi di ottimismo nel dato più elevato della disoccupazione e nell’aumento degli stipendi inferiore alle attese. Resta però l'incertezza e prima della riunione Fed di marzo si attendono altri segnali dai dati. L'andamento deglidopo i dati sul mercato del lavoro americano suggerisce invece che la Federal Riserve probabilmente non alzerà i tassi di interesse dello 0,50% in marzo come inizialmente previsto e suggeriscono un taglio del costo del denaro di 25 punti base entro la fine dell'anno.Per il presidente degli Stati Uniti,, i dati sul mercato del lavoro "sono buoni" e mostrano come il "mio piano economico funziona". "Abbiamo ancora del lavoro da fare per far calare ancora l'inflazione", ha aggiunto, sottolineando però che l'economia americana si sta "muovendo nella giusta direzione". Biden ha parlato anche delle intenzioni dele dellediche si innescherebbe in caso di mancato aumento del. Per il presidente americano si tratta della maggiore "minaccia" sull'economia americana. Joe Biden si è poi detto ottimista in merito al prossimo dato sull'inflazione, atteso la settimana prossima