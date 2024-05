Brillante Wall Street: i dati sul mercato del lavoro rimettono in discussione la Fed

Apple

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno interpretato il rallentamento del mercato del lavoro statunitense come un'indicazione che la Federal Reserve potrà essere in grado di iniziare aSecondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics prima dell'apertura del mercato, ad aprile lesono aumentate di 175.000 unità, un dato inferiore alle attese per 238 mila unità e il guadagno più piccolo in sei mesi. Inoltre, ilè salito al 3,9% e gli aumenti salariali sono rallentati."Il rapporto ha rappresentato unper i mercati, con un mercato del lavoro più debole e, soprattutto, una lettura dei guadagni orari medi più debole - ha commentato Matt Peron, Global Head of Solutions presso Janus Henderson Investors - Nel complesso, ciò dovrebbe dare ai mercati qualchecome temuto e aumentare la possibilità di ritornare sul trend disinflazionistico che abbiamo visto lo scorso anno".Tra le storie societarie di giornata, occhi puntati su, dopo che la società ha registrato un primo trimestre superiore alle attese e ha annunciato ilè invece attenzionata dopo che il CEO si è detto "molto incoraggiato" dai primi risultati di uno studio sul farmaco sperimentale per l'obesità della società.Guardando ai, ilè in aumento dell'1,13%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Effervescente il(+1,69%); come pure, in rialzo l'(+1,16%).