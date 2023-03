Datalogic: downgrade di Equita, Intesa taglia target price

Equita

Datalogic

Intesa Sanpaolo

Datalogic

(Teleborsa) - Anche se ile l'execution del quarto trimestre "è stata buona",halasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, dopo la diffusione dei risultati 2022 . Il prezzo obiettivo è stato rivisto a 9,6 euro azione (da 9,5 euro).Gli analisti sono più pessimisti sul titolo principalmente perchè "laa quanto ci saremmo aspettati prima del reporting, con un 2023 che potrebbe essere più un anno di consolidamento che di crescita". Inoltre, si dicono "guardinghi sull'esposizione al piano Capex di settori quali il Retail e il T&L che stanno affrontando un difficile contesto".ha(da 13 euro), sottolineando che l'impatto dello shortage si è ridotto significativamente nella seconda parte del 2022 e dovrebbe migliorare ulteriormente, ma la domanda, nel 2023, "è più incerta nonostante un backlog ancora forte, con possibili effetti sulla pianificazione degli acquisti e sulle efficienze industriali".Gli analisti considerano il, prevedendo una crescita dei ricavi del 4,7% e un margine EBITDA del 13%, e osservano che il titolo viene scambiato con uno sconto piuttosto elevato in termini di EV/EBITDA sia rispetto ai peer in termini di media storica sia rispetto al valore pre-pandemia.Peggiora la performance di, con un, risultando il peggior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,623 e successiva 7,322. Resistenza a 8,488.