HQF passa in utile nel 2022, ricavi salgono a 19,5 milioni di euro

High Quality Food

(Teleborsa) -(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, ha chiuso ilcondelle vendite pari a 19,5 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2021. Il fatturato è stato realizzato per 13,1 milioni in, per 5,4 milioni in Europa e per 1 milione nel resto del mondo. Riguardo le categorie merceologiche, il prodotto "" incide per il 40% sul totale delle vendite, il prodotto "formaggi" per il 11%, i "prodotti ittici" per il 8%, "salumi" per il 7%.L'è positivo per 1,3 milioni di euro, rispetto all'esercizio precedente pari a -0,2 milioni, con una marginalità pari a 6,0%. Ilconsolidato risulta positivo di 0,3 milioni di euro, rispetto al risultato annuale di -1 milione di al 31 dicembre 2021 (+134% YoY).Laal 31 dicembre 2022 è positiva (debito) per 6,5 milioni di euro, in miglioramento di 0,5 milioni circa rispetto al 31 dicembre 2021 (positiva per 7,0 milioni)."Siamodei risultati ottenuti, con un bilancio molto positivo, con crescita consistente dei principali indicatori di performance, che riflette l'impegno e la determinazione del nostro team - ha commentato l'- Abbiamo raggiunto questotraguardo grazie alla nostra dinamicità e capacità di adattarsi alle sfide del mercato, mantenendo al contempo un'attenzione costante alla qualità dei nostri prodotti e al servizio che offriamo ai nostri clienti".