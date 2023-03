Apollo acquista Univar Solutions per 8,1 miliardi di dollari

Apollo Global Management

Univar Solutions

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha stipulato, distributore globale di ingredienti, soluzioni e prodotti chimici speciali, in una transazione interamente in contanti che. La transazione include un investimento di minoranza dell'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).L'accordo prevede che gli azionisti di Univar Solutions riceveranno, che rappresenta un premio del 20,6% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni il 22 novembre 2022. Il corrispettivo rappresenta anche un premio del 33,6% rispetto alla media ponderata per i 30 giorni di negoziazione precedenti."Negli ultimi tre anni, abbiamo trasformato l'azienda, mettendo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo, il che hae fornitore di soluzioni - ha commentato David Jukes, CEO di Univar Solutions - Questa transazione riflette il successo della nostra strategia e offre un valore sostanziale ai nostri azionisti".