Open Fiber, ricavi 2022 salgono a 470 milioni. Accelera su Aree Bianche

(Teleborsa) -, primario operatore del mercato della fibra ottica italiano, ha chiuso il 2022 conpari a 470 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto al 2021, e unin crescita del 18% a 179 milioni, con una marginalità che si attesta al 38% pur scontando i costi per la partecipazione alla gara per il PNRR e l'avvio delle attività di costruzione negli 8 lotti aggiudicati nell'ambito del Piano Italia 1 Giga in 3.881 comuni.Ilè pari a circa -162 milioni di euro (circa -210 milioni del 2021). Laammonta a -4,6 miliardi di euro, di cui circa 660 milioni di prestiti soci, mentre gli investimenti effettuati nell'anno di riferimento sono oltre 1,5 miliardi di euro.Open Fiber ha raggiunto al 31 dicembre con la rete a banda ultra larga unadi 15,5 milioni di unità immobiliari (di cui 13 milioni in FTTH e 2,5 milioni in FWA) confermandosi operatore di rete in fibra ottica FTTH leader in Italia e tra i primi a livello europeo. Inoltre, con 6,2 miliardi di euro già impiegati su un piano complessivo da oltre 15 miliardi, Open Fiber è tra le aziende leader in Italia per ammontare dinel Paese."In un contesto globale complesso, caratterizzato da inflazione e grave carenza di manodopera, grazie al sostegno dei soci e del sistema finanziario - anche internazionale - stiamo, che si è ampliato con la partecipazione al Piano Italia 1 Giga", ha commentato l'Il piano diha visto nel 2022 una decisa accelerazione, in particolare sulledove si sono concentrati i maggiori sforzi: con circa 20 mila chilometri incrementali di rete costruita rispetto al 31 dicembre 2021, è stato realizzato oltre il 50% di quanto fatto sin dall'inizio del piano, per un totale di oltre 57 mila km sui circa 88 mila km complessivi del progetto."Siamocon la rete a banda ultra larga, dando priorità alle Aree Bianche dove il gap digitale si sconta maggiormente: grazie all'accelerazione impressa lo scorso anno, il 2023 sarà l'anno decisivo ai fini del completamento del Piano Bul nel 2024 - ha aggiunto - Con questi obiettivi abbiamo già investito oltre 6 miliardi, e continuiamo a farlo, per costruire il futuro digitale del Paese".