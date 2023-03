Tinexta, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Tinexta

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 29,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, e ha confermato la" sul titolo. La revisione del giuizio arriva dopo che la società ha presentato i risultati 2022 e il Piano Strategico 2023-2025."Tinexta ha riportatole nostre stime e la guidance del management, mentre la posizione finanziaria netta è stata leggermente superiore alle nostre aspettative", si legge in una nota."Sebbene gli obiettivi di fatturato ed EBITDA per il 2023, al punto medio dell'intervallo, siano inferiori rispettivamente del 3% e del 10% rispetto alle nostre stime precedenti, nel complesso, riteniamo che le prospettive per il 2023-25 confermino un", viene aggiunto.