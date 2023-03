E.ON aumenta investimenti e dividendo al 2027

E.ON

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle rinnovabili, ha chiuso il 2022 con unin crescita a 8,1 miliardi di euro, superando di 170 milioni di euro il dato dell'anno precedente e leggermente al di sopra della previsione di 7,6-7,8 miliardi di euro. L'è stato pari a 2,7 miliardi di euro nel 2022, circa 220 milioni di euro in più rispetto al dato dell'anno precedente e al di sopra dell'intervallo previsto compreso tra 2,3 e 2,5 miliardi di euro.L'è diminuito in modo significativo - di oltre 6 miliardi di euro - rispetto alla fine dell'anno 2021 a 32,7 miliardi di euro. Il miglioramento è principalmente attribuibile al forte flusso di cassa operativo nonché al calo degli accantonamenti per pensioni determinato dai tassi di interesse.Per il, E.ON prevede un EBITDA rettificato compreso tra 7,8 e 8,0 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 2,3 e 2,5 miliardi di euro nel 2023, che corrisponde a un utile per azione compreso tra 88 e 96 centesimi. La società propone inoltre un dividendo di 51 centesimi per azione per il 2022 e l'obiettivo di aumentare il dividendo fino al 5% all'anno fino al 2027."Vediamo un grande potenziale di crescita per la nostra attività negli anni a venire - ha commentato il- Per questo motivo, prevediamo difino a un totale di 33 miliardi di euro fino al 2027. Ciò rafforza la nostra ambizione di svolgere un ruolo di primo piano nell'avanzamento e nella definizione di una transizione energetica accelerata in Europa. Tuttavia, ci aspettiamo anche che le autorità di regolamentazione e i responsabili politici creino le condizioni quadro necessarie".