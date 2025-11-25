Cdp Reti, il Cda delibera un acconto sul dividendo 2025 di circa 394 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cdp Reti ha deliberato la distribuzione agli azionisti di unpari a circa(59,32 euro per azione), al lordo di eventuali ritenute di legge. La decisione è in linea con le delibere adottate dal 2016.L’acconto sul dividendo, che sarà posto in pagamento entro il 5 dicembre 2025, è stato approvato sulla base della situazione contabile della Società al 30 giugno 2025, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards). Tale situazione evidenzia undi circa 394 milioni di euro epari a circa