Finanza
Cdp Reti, il Cda delibera un acconto sul dividendo 2025 di circa 394 milioni di euro
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cdp Reti ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2025 pari a circa 394 milioni di euro (59,32 euro per azione), al lordo di eventuali ritenute di legge. La decisione è in linea con le delibere adottate dal 2016.

L’acconto sul dividendo, che sarà posto in pagamento entro il 5 dicembre 2025, è stato approvato sulla base della situazione contabile della Società al 30 giugno 2025, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards). Tale situazione evidenzia un utile netto di circa 394 milioni di euro e riserve disponibili pari a circa 2,054 miliardi di euro.
