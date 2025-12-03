Francoforte: brillante l'andamento di E.ON

compagnia energetica tedesca

E.ON

DAX

società di Dusseldorf

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)