Milano 12:05
43.599 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:05
9.680 -0,22%
Francoforte 12:05
23.749 +0,16%

Francoforte: brillante l'andamento di E.ON

Francoforte: brillante l'andamento di E.ON
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia energetica tedesca, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

Il movimento di E.ON, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico della società di Dusseldorf suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
