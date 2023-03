ISCC Fintech, ricavi triplicano nel 2022. Ridotta la perdita

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2022 realizzandoper 4.841.736 euro (rispetto a 1.494.241 dell'esercizio 2021) con unpositivo per 951.840 euro (rispetto al risultato positivo di 1.524 euro dell'esercizio 2021) e unapari a 33.386 euro (-340.336 euro l'anno prima).Con riferimento all'Attivo circolante si evidenzia il saldo dei crediti NPL iscritto a fine esercizio ad un valore pari a 7.437.067 euro (1.459.417 euro nel 2021) a fronte di undi 798.430.772 euro (167.327.716 euro nel 2021)."Il bilancio dell'esercizio 2022 si chiude con un risultato che ci soddisfa pienamente, per il percorso intrapreso sino ad oggi e per il modello di business implementato che ci ha oltretutto permesso di sviluppare un servizio innovativo rivolto alle istituzioni finanziarie per la creazione di valore nel rispetto dei postulati ESG", commenta l'ISCC Fintech intendedi portafogli di crediti NPL nonché quelle finalizzate alla loro gestione e valorizzazione, "forte di un modello di business completo e strutturato che la contraddistingue e le assegna un rilevante vantaggio competitivo in termini di capacità di valutazione, conoscenza del debitore, efficienza ed integrazione di processo, grazie alla piattaforma informatica e gestionale", si legge nella nota sui conti.